Семьи более 50 погибших при взрыве в «Листвяжной» получили 1 миллиард рублей

На поддержку семей 51 погибшего и пострадавших в страшной аварии 2021 года направлено более миллиарда рублей. Об этом заявил владелец кузбасской шахты «Листвяжная» Михаил Федяев, чьи слова приводятся в судебных материалах.

По словам Федяева, он счёл необходимым не ограничиваться базовыми компенсациями и организовал дополнительные выплаты.

«Посчитал необходимым выплатить дополнительные денежные компенсации, удовлетворить потребности семей погибших в улучшении жилищных условий, приобретении квартир, их ремонте, приобретении автотранспорта», — сообщил владелец шахты.

Отмечается, что поддержка распространялась не только на работников предприятия и семьи погибших шахтёров. Компенсации получили и семьи сотрудников военизированной горноспасательной части, погибших при ликвидации последствий аварии.