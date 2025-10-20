Стала известна зарплата владельца взорвавшейся кузбасской шахты «Листвяжная» Федяева

Основной владелец шахты «Листвяжная» Михаил Федяев, осуждённый по делу о гибели 51 человека в результате аварии на угольном разрезе в 2021 году, ежемесячно получал заработную плату, превышающую 4 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы дела.

«Относительно заработной платы директора по перспективному развитию Федяева: должностной оклад составляет 937,1 тысячи рублей, надбавка в размере 555 тысяч рублей, надбавка за безопасный труд — в размере 20%, премия — в размере 100%», — говорится в материалах.

Ежемесячный фонд оплаты труда Федяева, включая надбавки, премии и районный коэффициент, составлял 4,1 миллиона рублей. Кроме того, известно, что зарплата генерального директора Геннадия Алексеева составляла 3,5 миллиона рублей, а технического директора Антона Якутова – 1,5 миллиона рублей.