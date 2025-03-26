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26 марта, 16:00

«Несёт моральную ответственность»: Юрист оценил приговор собственнику шахты «Листвяжная»

Юрист Цзен: Владелец шахты «Листвяжная» был ответственен за работников

Михаил Федяев. Обложка © ТАСС / Максим Киселёв

Михаил Федяев. Обложка © ТАСС / Максим Киселёв

Собственник шахты «Листвяжная» в Кузбассе Михаил Федяев, где в результате взрыва погиб 51 человек, получил справедливое правовое наказание, ведь он несёт ответственность за своих работников. Об этом заявил адвокат Матвей Цзен в беседе с радио «Комсомольская правда».

Федяев получил 3,5 года условно. Юрист считает, что он был ответственным если не с юридической, то с моральной точки зрения за всё, что происходит с работниками его предприятия. Однако реальные сроки получили те, кто нанимал людей на работу и должны были сделать их труд безопасным.

«В данном случае мы видим, что лица, которые находились ближе к непосредственному повседневному управлению шахтой, то есть её директор и человек, ответственный за техническую безопасность, они получили более жёсткое наказание», — сказал юрист.

Директорам шахты «Листвяжная» назначили реальные сроки по делу о взрыве
Директорам шахты «Листвяжная» назначили реальные сроки по делу о взрыве

Напомним, что трагедия на «Листвяжной» случилась 25 ноября 2021 года. Из-за взрыва метана там погибли 46 шахтёров и пятеро спасателей. В рамках этого дело были арестованы председатель совета директоров компании «СДС-уголь» и владелец шахты Михаил Федяев, генеральный директор Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер Анатолий Лобанов. Директорам шахты назначили реальные сроки.

Владимир Озеров
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