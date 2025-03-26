«Несёт моральную ответственность»: Юрист оценил приговор собственнику шахты «Листвяжная»

Собственник шахты «Листвяжная» в Кузбассе Михаил Федяев, где в результате взрыва погиб 51 человек, получил справедливое правовое наказание, ведь он несёт ответственность за своих работников. Об этом заявил адвокат Матвей Цзен в беседе с радио «Комсомольская правда».

Федяев получил 3,5 года условно. Юрист считает, что он был ответственным если не с юридической, то с моральной точки зрения за всё, что происходит с работниками его предприятия. Однако реальные сроки получили те, кто нанимал людей на работу и должны были сделать их труд безопасным.