В Воронеже трёхлетний малыш упал в шахту лифта, когда облокотился на дверь
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev
Трёхлетний мальчик из Воронежа едва не погиб из-за неисправного лифта в жилом комплексе «Крымский квартал» на улице Конструкторов. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Воронежа и области».
Момент падения ребёнка в шахту лифта. Видео © Telegram / Новости Воронежа и Области
Семья возвращалась домой, когда мальчик подошёл к дверям лифта и облокотился на них. Дверь внезапно открылась, и ребёнок упал в шахту. Отец мгновенно бросился следом и сумел вытащить сына. В это время кабина находилась на третьем этаже — соседи услышали шум, вовремя остановили лифт и пришли на помощь. Ребёнка доставили в больницу.
«Слава Богу, с ним всё в порядке, он отделался испугом и гематомами на голове и спине. Но ситуация страшная. Лифты в нашем новом доме просто ужасны. За весь год оба они работали всего месяца два», — рассказал один из жильцов.
По его словам, ни управляющая компания «Сервис Лайн», ни застройщик ДСК на многочисленные жалобы не реагируют. На инцидент уже отреагировали в СК — возбуждено уголовное дело.
«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Бауманке лифт насмерть раздавил электромеханика во время проведения ремонтных работ. Мужчине изначально пытались помочь экстренные службы столицы. На место происшествия также прибыла бригада скорой, но спасти рабочего не удалось.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.