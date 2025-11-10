В Воронеже трёхлетний малыш упал в шахту лифта, когда облокотился на дверь

Трёхлетний мальчик из Воронежа едва не погиб из-за неисправного лифта в жилом комплексе «Крымский квартал» на улице Конструкторов. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Воронежа и области».

Момент падения ребёнка в шахту лифта. Видео © Telegram / Новости Воронежа и Области

Семья возвращалась домой, когда мальчик подошёл к дверям лифта и облокотился на них. Дверь внезапно открылась, и ребёнок упал в шахту. Отец мгновенно бросился следом и сумел вытащить сына. В это время кабина находилась на третьем этаже — соседи услышали шум, вовремя остановили лифт и пришли на помощь. Ребёнка доставили в больницу.

«Слава Богу, с ним всё в порядке, он отделался испугом и гематомами на голове и спине. Но ситуация страшная. Лифты в нашем новом доме просто ужасны. За весь год оба они работали всего месяца два», — рассказал один из жильцов.

По его словам, ни управляющая компания «Сервис Лайн», ни застройщик ДСК на многочисленные жалобы не реагируют. На инцидент уже отреагировали в СК — возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Бауманке лифт насмерть раздавил электромеханика во время проведения ремонтных работ. Мужчине изначально пытались помочь экстренные службы столицы. На место происшествия также прибыла бригада скорой, но спасти рабочего не удалось.