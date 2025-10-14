Лифт насмерть придавил электромеханика в Бауманке

Во время проведения ремонтных работ в филиале Московского государственного технического университета имени (МГТУ) Н.Э. Баумана, расположенном на Рубцовской набережной, лифтом придавило ремонтника. В результате полученных травм электромеханик скончался на месте, сообщили в пресс-службе вуза.

«Университет подтверждает информацию о случившейся трагедии в учебно-лабораторном корпусе МГТУ имени Н.Э. Баумана. В ходе проведения ремонтных работ неисправного лифтового оборудования погиб электромеханик-лифтер», — уточнили в вузе.

Мужчине изначально пытались помочь экстренные службы столицы. На место происшествия также прибыла бригада скорой, но спасти рабочего не удалось. На данный момент все подробности случившегося уточняются. Руководство университета выражает глубокие соболезнования семье погибшего рабочего.

Ранее стало известно, в Саратове деревянная статуя «Кот учёный» насмерть придавила девочку. Городская администрация уточнила, что фигура была установлена во время аренды парка.