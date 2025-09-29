Едва не задохнулись: В Белгороде лифт с людьми застрял в многоэтажке во время атаки ВСУ
Во время атаки ВСУ в Белгороде люди оказались заблокированы в лифте
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aleksei_u
В Белгороде во время обстрела города украинскими войсками несколько человек оказались заблокированы в лифте жилого дома и начали задыхаться. Помочь им смогли соседи, разомкнув двери металлическим прутом. Об этом сообщил Telegram-канал «БелПлюс».
Во время атаки ВСУ в Белгороде люди оказались заблокированы в лифте. Видео © Telegram / БелПлюс
Инцидент произошёл в жилом доме на улице Костюкова. Во время атаки ВСУ лифт отключился, и находившиеся внутри люди оказались в ловушке. Жители дома услышали крики и пришли на помощь: с помощью металлического прута они открыли двери лифта, обеспечив пострадавшим доступ к свежему воздуху.
Ранее сообщалось, что в Белгородской филармонии произошло отключение электроэнергии во время концерта. Инцидент совпал с объявлением режима ракетной опасности в Белгороде. Несмотря на это, коллектив оркестра продолжил выступление, исполняя классическую музыку при свете фонариков со смартфонов, а зрители поддерживали музыкантов аплодисментами.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.