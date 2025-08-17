В Саратове деревянная статуя Кот учёный насмерть придавила девочку
В парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Саратове на девочку упала деревянная скульптура, в результате происшествия ребёнок скончался. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.
Деревянная скульптура, которая упала на девочку. Фото © Telegram / Следком 64
Следователи проводят проверку происшествия, осматривают место и выполняют комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств.
Городская администрация уточнила, что фигура кота была установлена во время аренды парка. По факту произошедшего будет подано заявление в правоохранительные и надзорные органы для установления всех деталей инцидента.
