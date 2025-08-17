Встреча Путина и Трампа
17 августа, 20:58

В Саратове деревянная статуя Кот учёный насмерть придавила девочку

В парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Саратове на девочку упала деревянная скульптура, в результате происшествия ребёнок скончался. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Деревянная скульптура, которая упала на девочку. Фото © Telegram / Следком 64

Следователи проводят проверку происшествия, осматривают место и выполняют комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств.

Городская администрация уточнила, что фигура кота была установлена во время аренды парка. По факту произошедшего будет подано заявление в правоохранительные и надзорные органы для установления всех деталей инцидента.

А ранее в Лазаревском районе Сочи водитель «УАЗа» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась на дорожное ограждение. В результате ДТП погибли два человека, ещё семеро пострадали. Это уже вторая авария за сутки, ранее на горной дороге перевернулся джип с туристами. Число пострадавших составило пять человек, включая ребёнка.

Обложка © Life.ru

