17 августа, 19:18

В Сочи произошла вторая авария за сутки во время «джиппинга», погибли два человека

В Сочи во время джиппинга погибли два человека, ещё семеро пострадали

ДТП. Обложка © Telegram / 23 МВД

ДТП. Обложка © Telegram / 23 МВД

Сегодня вечером в селе Третья Рота (Лазаревский район, Сочи) водитель «УАЗа» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась на дорожное ограждение. В результате ДТП погибли два человека, ещё семеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ДТП. Фото © Telegram / 23 МВД

ДТП. Фото © Telegram / 23 МВД

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 24-летний мужчина и 16-летний подросток. Пострадали шесть пассажиров и 35-летний водитель.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка по факту ДТП. Это вторая авария за сутки на курорте, которая произошла во время «джиппинга» — экскурсионной поездки по бездорожью.

УАЗ с туристами перевернулся на горной дороге в Сочи
УАЗ с туристами перевернулся на горной дороге в Сочи

Напомним, ранее джип в Сочи опрокинулся из-за водителя, который не справился с управлением. В числе пострадавших была девочка, у которой диагностирована травма черепа. Всего пострадали пять человек. Автомобиль, участвовавший в джипинг-туре, двигался на большой скорости. По словам очевидцев, водитель не смог вовремя затормозить, и «УАЗик» перевернулся.

Алена Пенчугина
