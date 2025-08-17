В Сочи произошла вторая авария за сутки во время «джиппинга», погибли два человека

Сегодня вечером в селе Третья Рота (Лазаревский район, Сочи) водитель «УАЗа» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась на дорожное ограждение. В результате ДТП погибли два человека, ещё семеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ДТП. Фото © Telegram / 23 МВД

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 24-летний мужчина и 16-летний подросток. Пострадали шесть пассажиров и 35-летний водитель.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка по факту ДТП. Это вторая авария за сутки на курорте, которая произошла во время «джиппинга» — экскурсионной поездки по бездорожью.