Число жертв взрыва на заводе под Рязанью выросло 14, пострадавших — до 149
Число жертв взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 14. Как уточнили в МЧС России, общее количество пострадавших достигло 149 человек.
В Рязанской области сотрудники МЧС работают на месте происшествия. Видео © Telegram / МЧС России
«По уточнённой информации, пострадали 149 человек, из них 14 погибли», — говорится в сообщении.
Спасатели продолжают работы на месте пришествия. Они разбираются завалы, проводят процедуры по опознанию тел и обеспечивают работу информационной горячей линии. Помимо этого психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим и их близким.
Напомним, что 15 августа на заводе «Эластик», расположенном в Шиловском районе Рязанской области, произошёл сильный взрыв в производственном цехе. Предварительно установлено, что причиной происшествия стала детонация боеприпаса во время проведения работ. Следственный комитет начал расследование инцидента, возбуждено уголовное дело.
Обложка © МЧС России