Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 17:38

Число жертв взрыва на заводе под Рязанью выросло 14, пострадавших — до 149

Число жертв взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 14. Как уточнили в МЧС России, общее количество пострадавших достигло 149 человек.

В Рязанской области сотрудники МЧС работают на месте происшествия. Видео © Telegram / МЧС России

«По уточнённой информации, пострадали 149 человек, из них 14 погибли», — говорится в сообщении.

Спасатели продолжают работы на месте пришествия. Они разбираются завалы, проводят процедуры по опознанию тел и обеспечивают работу информационной горячей линии. Помимо этого психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим и их близким.

В Рязанской области объявили траур после гибели людей на заводе
В Рязанской области объявили траур после гибели людей на заводе

Напомним, что 15 августа на заводе «Эластик», расположенном в Шиловском районе Рязанской области, произошёл сильный взрыв в производственном цехе. Предварительно установлено, что причиной происшествия стала детонация боеприпаса во время проведения работ. Следственный комитет начал расследование инцидента, возбуждено уголовное дело.

BannerImage

Обложка © МЧС России

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar