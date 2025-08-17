Число жертв взрыва на заводе под Рязанью выросло 14, пострадавших — до 149

« По уточнённой информации, пострадали 149 человек, из них 14 погибли », — говорится в сообщении.

Спасатели продолжают работы на месте пришествия. Они разбираются завалы, проводят процедуры по опознанию тел и обеспечивают работу информационной горячей линии. Помимо этого психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим и их близким.