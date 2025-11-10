Четыре российских региона получат субсидии на создание комплексов по переработке отходов

Четыре региона России получат государственные субсидии на строительство и модернизацию объектов для обработки твёрдых коммунальных отходов. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на данные РЭО.

Речь идет о поддержке Марий Эл, Мордовии, Дагестана и Курганской области, где планируется реализовать шесть проектов в сфере обращения с ТКО. Выделение средств на условиях софинансирования позволит создать комплексную систему работы с отходами, сократив их объём на полигонах.

Мера реализуется в рамках поручения президента по федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла». В соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие» к 2030 году все ТКО в России должны сортироваться, а доля захоронения отходов не должна превышать 50%.

Ранее президент России Владимир Путин в Кремле заслушал доклад от вице-премьера Патрушева. Он рассказал главе государства о ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие» и мерах по охране лесов и водных объектов.