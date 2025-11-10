Радио Судного дня вышло в эфир с новым словом

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» или радиостанция «Судного дня» передала очередное необычное сообщение. Сигнал был зафиксирован сегодня в 11:24.

«НЖТИ 76515 АНКЕРЫЙ 1585 6817», — прозвучало в эфире радио «Судного дня».

УВБ-76 начала вещание ещё в 1970-х годах и большую часть времени транслирует характерный монотонный жужжащий сигнал. В редкие моменты в эфире появляются фразы или наборы слов, которые традиционно привлекают внимание энтузиастов и СМИ.

До этого, 6 ноября, в эфире «жужжалки» прозвучала слова МОЗГОПРАХ, ПОДСТВОЛЬНЫЙ и КРЫМОХРИП. Происхождение и назначение станции официально не комментировались и поэтому остаются тайной.