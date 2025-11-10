Номинантка на премию «Оскар» Салли Кёрклэнд попала в американский хоспис

Номинированная на «Оскар» американская актриса Салли Кёрклэнд, страдающая от диагностированной в прошлом году деменции, была помещена в хоспис в Калифорнии. Такие сведения распространил официальный представитель звезды через интернет-издание TMZ.

По данным источника, Кёрклэнд определили в паллиативное отделение при одной из больниц Палм-Спрингс. Рядом с артисткой неотлучно находится её бывший ученик, являющийся также близким другом.

Карьера Салли Кёрклэнд отмечена триумфом в конце 80-х, когда её роль в драме «Анна» была удостоена «Золотого глобуса» и номинации на «Оскар». Многогранность её актерского дарования подтверждают участия в таких известных фильмах, как политический триллер «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе», криминальная лента «Афера» и популярные комедии — «Брюс Всемогущий» и «Большой Стэн».

Ещё один известный артист не первый год страдает от этого недуга. Голливудский актёр Брюс Уиллис старается жить с деменцией полной жизнью, хоть и подстраиваясь под новые особенности своего тела. Несмотря на сложность диагноза, знаменитость не отчаивается. Он часто гуляет по пляжу в сопровождении опекуна.