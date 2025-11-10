Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Покровская покинула пост

Татьяна Покровская покидает пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию, но продолжит работу в ином качестве — она станет советником председателя федерации и будет поддерживать тренерский штаб. Её преемницей станет семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

«Покровская продолжит помогать ФВВСР и всему тренерскому штабу вести сборную к новым победам, популяризовать синхронное плавание, но уже в новом статусе — советника председателя», — сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

Ромашина была представлена в качестве преемницы самой Покровской на конференции ФВВСР в Казани. Для российской сборной это символическое событие: Покровская возглавляла команду с 1998 года и за это время привела синхронисток к шести подряд олимпийским победам — от Сиднея до Токио, а также к многочисленным титулами чемпионатов мира и Европы. Её имя давно стало синонимом доминирования России в синхронном плавании.

