10 ноября, 12:57

Платформа VK Видео обновила раздел «Детям» с учётом особенностей восприятия юной аудитории

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandar Malivuk

Компания VK провела масштабное обновление раздела «Детям» в своём видеосервисе, полностью переработав навигацию и визуальное оформление. Новый дизайн создан с учётом результатов анализа пользовательского поведения детей и родителей, выявившего важность простого интерфейса и быстрого доступа к контенту.

В обновлённой структуре размещены тематические подборки по интересам — от гейминга и образовательных роликов до музыкальных клипов и сказок. Верхняя часть страницы теперь содержит карусель с новинками и популярными релизами, а отдельные блоки посвящены популярным каналам, мультфильмам и интерактивным форматам.

Компания подчеркивает, что изменения стали ответом на значительный рост потребления детского контента на платформе. Обновление затронуло все ключевые элементы — навигацию, визуальную структуру и систематизацию материалов, что позволяет быстрее находить контент по конкретным персонажам, блогерам или тематикам.

Ранее Life.ru рассказывал, что ВКонтакте решили существенно упростить процесс получения синей галочки верификации для профилей и сообществ. Теперь для этого достаточно будет иметь хотя бы пять тысяч подписчиков.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Мария Любицкая
