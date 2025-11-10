Платформа VK Видео обновила раздел «Детям» с учётом особенностей восприятия юной аудитории

Компания VK провела масштабное обновление раздела «Детям» в своём видеосервисе, полностью переработав навигацию и визуальное оформление. Новый дизайн создан с учётом результатов анализа пользовательского поведения детей и родителей, выявившего важность простого интерфейса и быстрого доступа к контенту.

В обновлённой структуре размещены тематические подборки по интересам — от гейминга и образовательных роликов до музыкальных клипов и сказок. Верхняя часть страницы теперь содержит карусель с новинками и популярными релизами, а отдельные блоки посвящены популярным каналам, мультфильмам и интерактивным форматам.

Компания подчеркивает, что изменения стали ответом на значительный рост потребления детского контента на платформе. Обновление затронуло все ключевые элементы — навигацию, визуальную структуру и систематизацию материалов, что позволяет быстрее находить контент по конкретным персонажам, блогерам или тематикам.

