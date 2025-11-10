Эксперт рассказала, как завоевать доверие аудитории в эпоху Zero-click поиска

Стандартные методы SEO-продвижения теряют эффективность, и компаниям приходится искать новые способы удержания аудитории. Своим взглядом на эту проблему и практическими советами с RuNews24.ru поделилась эксперт Оксана Мастакова.

Ключевая тенденция — рост популярности Zero-click поиска, когда Google и другие системы прямо в выдаче дают ответ на запрос, не направляя пользователя на сторонние сайты. Исследование SparkToro показывает, что почти 60% поисков сегодня заканчиваются без единого клика. При этом 46% пользователей доверяют ИИ-помощникам, воспринимая их как «друга».

Чтобы оставаться видимыми в новых условиях, эксперт рекомендует пять ключевых стратегий. Во-первых, публиковать контент на авторитетных площадках, чтобы алгоритмы идентифицировали его как достоверный. Во-вторых, демонстрировать экспертность через структурированные материалы с оригинальными исследованиями. В-третьих, использовать семантическую разметку для облегчения «чтения» контента алгоритмами.

Четвёртый совет — делать ставку на скорость и актуальность, оперативно реагируя на тренды. И наконец, важно поддерживать прозрачность и положительную репутацию в сети, так как ИИ анализирует общий цифровой след бренда.

«Изменения в мире поисковых систем требуют адаптации и переосмысления подходов к контенту и стратегии продвижения. Важно работать над своей репутацией, представлять информацию в доступном и структурированном формате и находиться на тех платформах, которые видят ИИ», — заключила эксперт.

Ранее Life.ru сообщал, что за столь непродолжительное время своего существования искусственный интеллект уже успел приблизиться к человеку по объёму контента в Сети. Однако поисковые системы пока что ставят в приоритет то, что создано человеком, а не ИИ.