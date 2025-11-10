Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 13:39

В Польше всё меньше людей поддерживают приём украинских беженцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Damian Lugowski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Damian Lugowski

Уровень поддержки среди жителей Польши по отношению к приему украинских беженцев заметно снизился. Если три года назад этот показатель составлял 94%, то сейчас он опустился до 48%, пишет Bloomberg.

Несмотря на значительный вклад украинских рабочих в польскую экономику (2,4% ВВП), в Польше усиливается критика в адрес украинских беженцев. Общественное мнение склоняется к тому, что предоставляемые им пособия слишком велики. Эксперты считают, что президент Кароль Навроцкий и его политические союзники используют эту тенденцию, а также скептическое отношение к евроинтеграции Украины, в качестве инструмента для достижения предвыборных целей.

«Всех на фронт»: Стало известно о росте антиукраинских настроений в Польше
«Всех на фронт»: Стало известно о росте антиукраинских настроений в Польше

Ранее Кароль Навроцкий заявил, что Киев не проявляет благодарности к польскому народу за оказанную помощь, а проблемные вопросы, включая Волынские дела и сельскохозяйственный кризис, между странами остаются нерешёнными. Он призвал найти баланс между солидарностью и национальными интересами.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar