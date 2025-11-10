В Польше всё меньше людей поддерживают приём украинских беженцев

Несмотря на значительный вклад украинских рабочих в польскую экономику (2,4% ВВП), в Польше усиливается критика в адрес украинских беженцев. Общественное мнение склоняется к тому, что предоставляемые им пособия слишком велики. Эксперты считают, что президент Кароль Навроцкий и его политические союзники используют эту тенденцию, а также скептическое отношение к евроинтеграции Украины, в качестве инструмента для достижения предвыборных целей.