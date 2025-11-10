На Украине журналистам рекомендовали отказаться от слов «орки» и «русня»

Комиссия по журналистской этике на Украине рекомендовала местным СМИ отказаться от использования слов «орки» и «русня» в отношении россиян. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По его данным, инициативу поддержало большинство членов комиссии. Первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ заявила, что журналистам следует придерживаться норм языка и международных стандартов, чтобы украинские медиа «воспринимались мировым сообществом всерьёз».

При этом Кущ допустила, что редакции могут сознательно писать слова «Россия» и «Путин» со строчной буквы, если объяснят такую позицию своей аудитории.

Ранее Украинский институт национальной памяти признал весь род Романовых «символом российского империализма». Это решение в рамках действующего законодательства требует «декоммунизировать» объекты культурного наследия и топонимы, связанные с династией. В список символов «империализма» также вошли российские государственные и военные деятели, писатели, композиторы и художники, среди них Михаил Кутузов, Иван Бунин и императрица Елизавета Петровна.