Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 13:57

На Украине журналистам рекомендовали отказаться от слов «орки» и «русня»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wellphoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wellphoto

Комиссия по журналистской этике на Украине рекомендовала местным СМИ отказаться от использования слов «орки» и «русня» в отношении россиян. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По его данным, инициативу поддержало большинство членов комиссии. Первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ заявила, что журналистам следует придерживаться норм языка и международных стандартов, чтобы украинские медиа «воспринимались мировым сообществом всерьёз».

При этом Кущ допустила, что редакции могут сознательно писать слова «Россия» и «Путин» со строчной буквы, если объяснят такую позицию своей аудитории.

Песков предрёк рост числа украинцев, готовых к миру на российских условиях
Песков предрёк рост числа украинцев, готовых к миру на российских условиях

Ранее Украинский институт национальной памяти признал весь род Романовых «символом российского империализма». Это решение в рамках действующего законодательства требует «декоммунизировать» объекты культурного наследия и топонимы, связанные с династией. В список символов «империализма» также вошли российские государственные и военные деятели, писатели, композиторы и художники, среди них Михаил Кутузов, Иван Бунин и императрица Елизавета Петровна.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Журналисты
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar