Песков предрёк рост числа украинцев, готовых к миру на российских условиях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные украинских социологов о росте числа жителей Украины, готовых поддержать мирное урегулирование конфликта на предложенных Москвой условиях. Поводом стало заявление директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи, согласно которому за два года доля таких граждан, по их данным, выросла с 4% до 16%.

«Там [на Украине], естественно, и общество достаточно запуганное. Но однозначно, что есть усталость от войны, и, скорее всего, это устойчивая тенденция, количество таких людей будет расти», — заявил пресс-секретарь.

Песков отметил, что Москва не может достоверно оценить точность результатов опросов, учитывая ситуацию внутри страны. При этом представитель Кремля подчеркнул, что тенденция может быть реальной.

До этого Песков заявлял, что Москва хочет урегулировать конфликт на Украине как можно скорее. По его словам, окончание боевых действий возможно только тогда, когда будут выполнены все цели, которые Россия обозначила в начале спецоперации.