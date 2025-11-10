Apple заблокировала обновления российских корпоративных приложений

Apple отозвала у российских разработчиков корпоративных сертификатов, которые используются для подтверждения подлинности приложений на macOS. Без них компании не смогут обновлять и распространять DLP-системы для защиты от утечек данных, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в сфере информационной безопасности.

Как пояснил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, сертификаты выдаются после формирования запроса через Keychain Access и необходимы для финальной подписи приложения. Без подписи разработчик теряет доступ к официальным способам распространения и обновления софта.

Руководитель направления ИБ «Телеком биржи» Александр Блезнеков отметил, что отзыв сертификата фактически блокирует обновления и тестирование корпоративных решений на устройствах Apple.

Причины действий компании остаются неясными. Консультант по безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий предположил, что это может быть как продолжением ограничений против российских компаний, так и внутренним бюрократическим процессом Apple.

Ранее аналогичные ограничения затрагивали российские банки после удаления их приложений из App Store.