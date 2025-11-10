Россия и США
10 ноября, 11:16

Греф рассказал Путину о системе бесконтактных платежей, которая заменит Apple Pay

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом. В ходе разговора стороны обсудили текущую работу крупнейшего банка страны, динамику его ключевых направлений и реализацию стратегических проектов.

Владимир Путин провёл встречу с Германом Грефом. Видео © Telegram/ Кремль. Новости

Отдельное внимание было уделено развитию сервисов, связанных с повседневными финансовыми решениями для граждан и бизнеса. Греф рассказал главе государства о прогрессе «Сбербанка» в области технологических инноваций, в том числе о расширении систем бесконтактной оплаты. Он отметил, что подобные решения становятся всё популярнее и позволяют пользователям быстрее и удобнее совершать покупки и финансовые операции.

«Мы вывели новую технологию на рынок платежей взамен ушедшего Apple Pay —  очень популярный был вид платежей телефоном. Они закрыли так называемый NFC-порт и россияне перестали иметь возможность платить. Мы придумали технологию, как можно повторить эту возможность с помощью Bluetooth-порта, который закрыть невозможно», — сказал Греф Путину.

Ранее сообщалось, что на предстоящей неделе в графике Владимира Путина запланированы переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Токаев до этого анонсировал, что во время его визита в РФ 12 ноября будут подписаны документы, которые окажут позитивное влияние на сотрудничество двух стран.

