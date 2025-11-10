Греф рассказал Путину о системе бесконтактных платежей, которая заменит Apple Pay

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом. В ходе разговора стороны обсудили текущую работу крупнейшего банка страны, динамику его ключевых направлений и реализацию стратегических проектов.

Владимир Путин провёл встречу с Германом Грефом. Видео © Telegram/ Кремль. Новости

Отдельное внимание было уделено развитию сервисов, связанных с повседневными финансовыми решениями для граждан и бизнеса. Греф рассказал главе государства о прогрессе «Сбербанка» в области технологических инноваций, в том числе о расширении систем бесконтактной оплаты. Он отметил, что подобные решения становятся всё популярнее и позволяют пользователям быстрее и удобнее совершать покупки и финансовые операции.

«Мы вывели новую технологию на рынок платежей взамен ушедшего Apple Pay — очень популярный был вид платежей телефоном. Они закрыли так называемый NFC-порт и россияне перестали иметь возможность платить. Мы придумали технологию, как можно повторить эту возможность с помощью Bluetooth-порта, который закрыть невозможно», — сказал Греф Путину.

