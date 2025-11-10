Россия и США
10 ноября, 14:45

Основатель группы Savage Крис Брэдли умер после продолжительной болезни

Обложка © Getty Images / Kevin Nixon/Metal Hammer Magazine

Британская хэви-метал сцена понесла утрату: скончался Кристофер (Крис) Брэдли, вокалист и бас-гитарист группы Savage. О смерти музыканта коллеги сообщили в соцсетях, отметив, что он ушёл из жизни после продолжительной борьбы с болезнью.

«Savage с грустью сообщает, что Крис Брэдли, вокалист и басист, умер после продолжительной борьбы с болезнью», — указано в социальных сетях группы.

Брэдли основал Savage, когда ему было всего 16 лет, и именно с его именем связано становление коллектива, ставшего заметным явлением в жанре. Savage прославились в начале 1980-х, когда композиции Let It Loose и Dirty Money привлекли внимание не только поклонников тяжёлой музыки, но и знаменитых коллег. В числе тех, кто высоко оценил творчество британцев, были и участники Metallica.

Ранее стало известно, что в США на 98-м году жизни умер знаменитый биолог Джеймс Уотсон — один из первооткрывателей структуры ДНК. Учёный скончался в Ист-Нортпорте, штат Нью-Йорк, после борьбы с инфекцией.

