Основатель группы Savage Крис Брэдли умер после продолжительной болезни

Британская хэви-метал сцена понесла утрату: скончался Кристофер (Крис) Брэдли, вокалист и бас-гитарист группы Savage. О смерти музыканта коллеги сообщили в соцсетях, отметив, что он ушёл из жизни после продолжительной борьбы с болезнью.

«Savage с грустью сообщает, что Крис Брэдли, вокалист и басист, умер после продолжительной борьбы с болезнью», — указано в социальных сетях группы.

Брэдли основал Savage, когда ему было всего 16 лет, и именно с его именем связано становление коллектива, ставшего заметным явлением в жанре. Savage прославились в начале 1980-х, когда композиции Let It Loose и Dirty Money привлекли внимание не только поклонников тяжёлой музыки, но и знаменитых коллег. В числе тех, кто высоко оценил творчество британцев, были и участники Metallica.

