Суд изъял более 800 млн рублей у бывшего замглавы Ивановской области Зобнина

Ленинский районный суд Иванова изъял в доход государства более 800 млн рублей у бывшего зампреда правительства Ивановской области Сергея Зобнина и связанных с ним лиц. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сергей Зобнин занимал пост заместителя председателя правительства Ивановской области и курировал ряд направлений регионального управления, включая инфраструктурные и хозяйственные вопросы. После ухода с должности он стал фигурантом нескольких проверок и расследований, связанных с имущественными активами и возможными нарушениями при исполнении полномочий. Ранее в регионе уже сообщалось о претензиях надзорных органов к масштабам его имущества и доходов, что и стало основой для исков о взыскании средств в доход государства.