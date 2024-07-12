Два заместителя губернатора Ивановской области задержаны по делу о коррупции

Силовики задержали двух заместителей губернатора Ивановской области по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ России, они лоббировали интересы коммерческой организации и помогли заключить контракты на сумму свыше 850 миллионов рублей. В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения.

Задержание Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина, а также их подельника-коммерсанта. Видео © Пресс-служба УФСБ по Ивановской области

"Должностные лица, явно превышая свои полномочия, действуя из корыстной заинтересованности с нарушением законодательства, обеспечили указанной фирме преимущественное право на заключение 22 госконтрактов по капитальному ремонту объектов социальной сферы на общую сумму более 850 млн рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, значительная часть поступавших в коммерческую организацию бюджетных денежных средств обналичивалась и распределялась среди участников преступной схемы. Задержанные чиновники в течение длительного времени лоббировали интересы коммерческой организации. Также задержан фактический собственник коммерческой организации.

По данным местных СМИ, фигурантами дела стали заместители губернатора Ивановской области Ирина Эрмиш и Сергей Зобнин.