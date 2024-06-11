ФСБ нашла золотой пистолет, часы и машины у задержанной в КЧР банды чиновников

ФСБ нашла золотой пистолет, часы и машины у банды чиновников, о задержании в Карачаево-Черкесии которой сообщалось сегодня утром. Как писал Life.ru, преступники подозреваются в хищении из бюджета около 60 миллионов рублей, которые должны были пойти на развитие сельского хозяйства в регионе.