ФСБ нашла золотой пистолет, часы и машины у задержанной в КЧР банды чиновников
ФСБ накрыла банду чиновников в КЧР. Обложка © VK / ФСБ РФ
ФСБ нашла золотой пистолет, часы и машины у банды чиновников, о задержании в Карачаево-Черкесии которой сообщалось сегодня утром. Как писал Life.ru, преступники подозреваются в хищении из бюджета около 60 миллионов рублей, которые должны были пойти на развитие сельского хозяйства в регионе.
ФСб накрыла банду чиновников в КЧР. Видео © VK / ФСБ РФ
"Подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства КЧР", — указали в ведомстве.
Дело заведено по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере". ФСБ показала кадры обысков. В частности, следственные действия прошли в домах экс-главы антикоррупционного управления МВД Хусея Узденова и бизнесмена Алия Хубиева. У первого были найдены люксовые автомобили, позолоченный пистолет, огромное количество наручных часов дорогих марок.
Life.ru публиковал большой материал о том, как в Карачаево-Черкесии жили борец с коррупцией из МВД и его партнёр-бизнесмен — экс-глава управления МВД по борьбе с коррупцией Хусей Узденов и известный бизнесмен Алий Хубиев. Подробнее о деталях задержания — в нашей статье.