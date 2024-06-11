В ФСБ сообщили о задержании в КЧР чиновников, похитивших субсидии на сельское хозяйство

В Карачаево-Черкесской Республике сотрудники Федеральной службы безопасности по делу о хищении государственных средств задержали группу высокопоставленных чиновников и правоохранителей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Задержаны в Карачаево-Черкесской Республике члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере", — приводит сообщение ФСБ ТАСС.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия позволили выяснить, что подозреваемые замешаны в хищении целевых субсидий по госпрограмме "Развитие сельского хозяйства КЧР". Суммарный ущерб оценивают приблизительно в 60 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". После задержания у фигурантов изъяли вещдоки, подтверждавшие их участие в противоправной деятельности. Продолжается расследование остальных деталей преступления.