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11 июня, 07:34

В ФСБ сообщили о задержании в КЧР чиновников, похитивших субсидии на сельское хозяйство

ФСБ задержала группу чиновников в КЧР по делу о растрате бюджетных средств

В Карачаево-Черкесской Республике сотрудники Федеральной службы безопасности по делу о хищении государственных средств задержали группу высокопоставленных чиновников и правоохранителей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Задержаны в Карачаево-Черкесской Республике члены организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере", — приводит сообщение ФСБ ТАСС.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия позволили выяснить, что подозреваемые замешаны в хищении целевых субсидий по госпрограмме "Развитие сельского хозяйства КЧР". Суммарный ущерб оценивают приблизительно в 60 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". После задержания у фигурантов изъяли вещдоки, подтверждавшие их участие в противоправной деятельности. Продолжается расследование остальных деталей преступления.

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Ранее Life.ru сообщал о том, как сотрудники ФСБ по подозрению в хищении 2,8 миллиарда рублей пресекли деятельность группы лиц в Республике Дагестан. Следствие пришло к предварительному выводу о том, что подозреваемые несколько лет занимались незаконной деятельностью, закрывая глаза на нарушения при проведении работ по созданию в регионе комплексной системы учёта электроэнергии, снабжённой автоматизированной системой сбора информации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Юрий Лысенко
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