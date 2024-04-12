В "Россетях" вскрыли масштабное хищение в 2,8 млрд, обыски прошли сразу в четырёх регионах
ФСБ сообщила о задержании сотрудников "Россетей" за хищение 2,8 млрд рублей
Российские правоохранители выявили и пресекли деятельность организованной группы лиц в Дагестане, их подозревают в хищении 2,8 млрд рублей. Вменяемая им статья — "Мошенничество в крупном размере", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
На Северном Кавказе пресечена мошенническая деятельность организованной группы. Видео © Telegram / МВД МЕДИА
"На Северном Кавказе сотрудниками ГУ МВД России по СКФО, ФСБ России и УФСБ России по Ставропольскому краю выявлена и пресечена деятельность организованной группы. В её состав входили бывшие и действующие сотрудники ПАО "Россети Северный Кавказ", филиала "Дагэнерго" и подрядных организаций. Девять фигурантов обвиняются в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере", — говорится в публикации пресс-службы министерства.
Следствие предварительно установило, что группа вела преступную деятельность на протяжении нескольких лет, допустив нарушения при обеспечении работ по созданию в Дагестане комплексной системы учёта электроэнергии с автоматической системой сбора данных. Этот проект был частью госпрограммы по снижению затрат сверх нормы в электросетевом комплексе Северного Кавказа и финансировался из средств федерального бюджета. В частности, была предусмотрена установка счётчиков, дистанционно отправляющих информацию об объёмах потреблённого электричества, для абонентов "Дагэнерго", что позволило бы остановить хищения и добиться прозрачности расчётов с потребителями. Система так и не начала работать до сих пор, а сумму похищенных мошенниками средств оценивают в 2,8 миллиарда рублей.
Следователи предъявили задержанным обвинение в преступлении в рамках части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере). Обыски в рамках дела прошли в Подмосковье, Дагестане, Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольском крае. Документы и прочие предметы, которые могут служить доказательствами вины подозреваемых, были изъяты в интересах следствия. Фигурантов заключили под стражу в качестве меры пресечения.
Ранее Life.ru писал, что руководитель букмекерской конторы "Мелбет" Игорь Ляпустин был задержан в Москве. Предпринимателю, который является гендиром компании "Мелфон" — владельцем домена Melbet.ru, грозит до 10 лет тюрьмы за мошеннические действия. Поводом для задержания стали конфликт с бывшим главой компании Александром Градуленко и исчезнувшие 90 миллионов рублей. 4 апреля суд назначил Ляпустину запрет на определённые действия в качестве меры пресечения.
Telegram / МВД МЕДИА