В "Россетях" вскрыли масштабное хищение в 2,8 млрд, обыски прошли сразу в четырёх регионах

Российские правоохранители выявили и пресекли деятельность организованной группы лиц в Дагестане, их подозревают в хищении 2,8 млрд рублей. Вменяемая им статья — "Мошенничество в крупном размере", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На Северном Кавказе пресечена мошенническая деятельность организованной группы. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

"На Северном Кавказе сотрудниками ГУ МВД России по СКФО, ФСБ России и УФСБ России по Ставропольскому краю выявлена и пресечена деятельность организованной группы. В её состав входили бывшие и действующие сотрудники ПАО "Россети Северный Кавказ", филиала "Дагэнерго" и подрядных организаций. Девять фигурантов обвиняются в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере", — говорится в публикации пресс-службы министерства.

Следствие предварительно установило, что группа вела преступную деятельность на протяжении нескольких лет, допустив нарушения при обеспечении работ по созданию в Дагестане комплексной системы учёта электроэнергии с автоматической системой сбора данных. Этот проект был частью госпрограммы по снижению затрат сверх нормы в электросетевом комплексе Северного Кавказа и финансировался из средств федерального бюджета. В частности, была предусмотрена установка счётчиков, дистанционно отправляющих информацию об объёмах потреблённого электричества, для абонентов "Дагэнерго", что позволило бы остановить хищения и добиться прозрачности расчётов с потребителями. Система так и не начала работать до сих пор, а сумму похищенных мошенниками средств оценивают в 2,8 миллиарда рублей.