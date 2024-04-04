Главу букмекерской конторы "Мелбет" задержали в Москве

Против гендиректора одной из крупнейших букмекерских контор России — компании "Мелбет" — Игоря Ляпустина было возбуждено уголовное дело по статье 159 "Мошенничество в особо крупном размере". Об этом сообщает SHOT.

Бизнесмену Ляпустину, являющемуся генеральным директором компании "Мелофон", которая владеет доменом Melbet.ru, грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас его опрашивают силовики. Представители компании заявили, что "Мелбет" в свете новостей о задержании её гендиректора продолжает свою работу в штатном режиме, однако воздержится от каких-либо комментариев по происшествию.

"Мелбет" занимает одну из строчек в десятке рейтинга лучших российских легальных букмекерских контор, принимает ставки на различные виды спорта и является титульным партнёром Первой лиги по футболу. Три недели назад букмекерская контора сдала последний отчёт о финансовых результатах, который показал, что чистая прибыль компании за 2022–2023 годы составила восемь миллиардов рублей, а всего за год удалось заработать 24 миллиарда рублей.