Главу букмекерской конторы "Мелбет" задержали в Москве
Главу букмекерской конторы "Мелбет" Ляпустина задержали за мошенничество
Игорь Ляпустин. Фото © Telegram / SHOT
Против гендиректора одной из крупнейших букмекерских контор России — компании "Мелбет" — Игоря Ляпустина было возбуждено уголовное дело по статье 159 "Мошенничество в особо крупном размере". Об этом сообщает SHOT.
Бизнесмену Ляпустину, являющемуся генеральным директором компании "Мелофон", которая владеет доменом Melbet.ru, грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас его опрашивают силовики. Представители компании заявили, что "Мелбет" в свете новостей о задержании её гендиректора продолжает свою работу в штатном режиме, однако воздержится от каких-либо комментариев по происшествию.
"Мелбет" занимает одну из строчек в десятке рейтинга лучших российских легальных букмекерских контор, принимает ставки на различные виды спорта и является титульным партнёром Первой лиги по футболу. Три недели назад букмекерская контора сдала последний отчёт о финансовых результатах, который показал, что чистая прибыль компании за 2022–2023 годы составила восемь миллиардов рублей, а всего за год удалось заработать 24 миллиарда рублей.
Ранее экс-спикер парламента Бурятии Доржиев был арестован по делу о мошенничестве. По данным следствия, с помощью обмана, злоупотребляя доверием должностных лиц Управления капитального строительства республики и одной из школ, он вместе с соучастниками похитил 36 миллионов рублей.