Брокеров из "Москвы-Сити" обвинили в мошенничестве более чем на 30 млн

Брокеров из "Москвы-Сити" во главе с 28-летним Георгием Б. обвинили в мошенничестве на сумму более 30 миллионов рублей. По данным SHOT, жертвами — а их более 40 человек — стали граждане, желающие научиться работать на бирже. Их трудоустраивали в разные фирмы, обещая сверхприбыль и попутно оформляя на них кредиты. Ни работы, ни процентов соискатели так и не получили.

По словам самих пострадавших, у "работодателей" было несколько ООО: "Омитекс", "Метцлер", Redditich Estate Agents Ltd. и другие. Мошенники формировали группы для обучения по 10–15 человек и в конце небольшого курса предлагали соискателям работу брокера при условии внесения денежного депозита. Если у кандидата не было нужной суммы, ему предлагали оформить кредит. Деньги просили обналичить или перевести на биткоин-кошельки.

По каждому случаю мошенничества полиция сейчас проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.