Суд избрал меру пресечения главе "Мелбета" по делу о крупном мошенничестве

Вместо ареста Тверской суд Москвы избрал генеральному директору букмекерской конторы "Мелбет" Игорю Ляпустину, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере, запрет определённых действий.

Главу букмекерской конторы "Мелбет" Ляпустина арестовали до 13 мая. Видео © Life.ru

"Постановлением Тверского районного суда Москвы отклонено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Ляпустина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий на один месяц и девять дней", — сказала представитель суда.

Таким образом, фигуранту запретили покидать жилище без согласования, а также пользоваться мобильной связью, Интернетом и почтой. Помимо того, ему также нельзя контактировать со свидетелями по данному делу.