Суд избрал меру пресечения главе "Мелбета" по делу о крупном мошенничестве
Суд избрал главе букмекерской компании "Мелбет" Ляпустину запрет действий
Вместо ареста Тверской суд Москвы избрал генеральному директору букмекерской конторы "Мелбет" Игорю Ляпустину, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере, запрет определённых действий.
Главу букмекерской конторы "Мелбет" Ляпустина арестовали до 13 мая. Видео © Life.ru
"Постановлением Тверского районного суда Москвы отклонено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Ляпустина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий на один месяц и девять дней", — сказала представитель суда.
Таким образом, фигуранту запретили покидать жилище без согласования, а также пользоваться мобильной связью, Интернетом и почтой. Помимо того, ему также нельзя контактировать со свидетелями по данному делу.
Ранее Life.ru писал, что главу букмекерской конторы "Мелбет" задержали в Москве. Бизнесмену Ляпустину, являющемуся генеральным директором компании "Мелофон", которая владеет доменом Melbet.ru, грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество. Выяснилось, что причиной задержания стал конфликт с экс-руководителем компании Александром Градуленко и пропажа 90 миллионов рублей.
Life.ru