Трамп внёс залог в $175 млн по делу о мошенничестве
Бывший американский лидер Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Бывший американский лидер Дональд Трамп внёс $175 млн в качестве залога для обжалования решения по делу о мошенничестве. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на соответствующие документы суда.
Напомним, нью-йоркский суд 16 февраля признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве за передачу недостоверных данных об активах компании Trump Organization и обязал выплатить 355 миллионов долларов. Позже экс-президент заявил, что намерен обжаловать решение суда. Слушания по данному делу назначены на 15 апреля.