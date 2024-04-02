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2 апреля, 01:42

Трамп внёс залог в $175 млн по делу о мошенничестве

Бывший американский лидер Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Бывший американский лидер Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Бывший американский лидер Дональд Трамп внёс $175 млн в качестве залога для обжалования решения по делу о мошенничестве. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на соответствующие документы суда.

Напомним, нью-йоркский суд 16 февраля признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве за передачу недостоверных данных об активах компании Trump Organization и обязал выплатить 355 миллионов долларов. Позже экс-президент заявил, что намерен обжаловать решение суда. Слушания по данному делу назначены на 15 апреля.

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Оксана Попова
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