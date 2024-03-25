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25 марта, 18:05

Суд в Нью-Йорке назначил слушания по делу Трампа на 15 апреля

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Mary Altaffer

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Mary Altaffer

Суд в Нью-Йорке назначил дату судебного заседания по делу экс-главы США Дональда Трампа о мошенничестве на 15 апреля. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Экс-глава Штатов согласился с решением апелляционного суда Нью-Йорка и вскоре заплатит 175 миллионов долларов в качестве залога для обжалования решения по этому делу.

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Напомним, нью-йоркский суд 16 февраля признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве за передачу недостоверных данных об активах компании Trump Organization и обязал выплатить 355 миллионов долларов. Позже экс-президент заявил, что намерен обжаловать решение суда.

Александра Мышляева
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