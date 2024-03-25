Суд в Нью-Йорке назначил слушания по делу Трампа на 15 апреля

Суд в Нью-Йорке назначил дату судебного заседания по делу экс-главы США Дональда Трампа о мошенничестве на 15 апреля. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Экс-глава Штатов согласился с решением апелляционного суда Нью-Йорка и вскоре заплатит 175 миллионов долларов в качестве залога для обжалования решения по этому делу.