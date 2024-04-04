Стали известны подробности задержания главы букмекерской конторы "Мелбет"

Причиной задержания главы "Мелбета" Игоря Ляпустина стал конфликт с экс-руководителем компании Александром Градуленко и пропажа 90 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.

Игорь Ляпустин в зале суда. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, Градуленко основал компанию "Мелофон" ещё в 2012 году. Однако в 2013-м он отправился в тюрьму на два с половиной года за организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны. В итоге в 2016 году компанию возглавил Ляпустин.

Было принято решение поделить акции компании пополам, тем более после срока первого директора организация работала легально под брендом MELBET и даже стала партнёром Первой лиги по футболу. Вот только позже Градуленко обвинил товарища в том, что тот "отжал" у него бизнес, продал акции и присвоил себе минимум 90 миллионов рублей.