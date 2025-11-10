Акинфеев пожаловался на проводы из сборной России 16-секундным роликом

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что не испытывает сожалений о завершении карьеры в национальной сборной после чемпионата мира 2018 года. Об этом он написал в своей автобиографической книге. По словам голкипера, его официальные проводы в составе российской команды оказались куда скромнее, чем многие ожидали.

«В конце концов, когда меня официально провожали из сборной, всё, чего я удостоился, — это 16-секундный ролик, прокрученный на табло. Получается, 15 лет моей профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?» — написал Акинфеев.

Футболист подчеркнул, что рассматривает завершение выступлений за сборную как естественный шаг после домашнего чемпионата мира, на котором команда дошла до четвертьфинала. За свою карьеру он стал одной из ключевых фигур российского футбола. С ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России и семь раз — Кубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА в сезоне 2004/05.

Ранее Life.ru сообщал, что стал известен окончательный состав сборной России по футболу на матчи в ноябре. Список из 30 игроков, вызванных для участия в ноябрьских товарищеских матчах, составил тренерский штаб. Сборная России проведёт два товарищеских матча: с Перу в Санкт-Петербурге 12 ноября, и с Чили в Сочи 15 ноября.