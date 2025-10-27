Акинфеев назвал умершего диктора ЦСКА Плешакова «легендой клуба»

Капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев выразил соболезнования в связи с кончиной диктора стадиона Игоря Плешакова, отметив его как настоящую легенду армейского клуба. Слова скорби он написал в своём Telegram-канале.

«Нет слов. Игорь — это не просто замечательный человек, друг, настоящая легенда клуба, но и голос, который сопровождал меня всю мою футбольную жизнь. Ужасные новости», — написал он.

Игорь Плешаков скончался 27 октября на 57-м году жизни. С 2002 года он работал диктором на домашних матчах футбольного ЦСКА, женского футбольного клуба и московского хоккейного клуба «Динамо». Перед матчем 14-го тура РПЛ против «Пари Нижний Новгород» 31 октября на стадионе пройдут памятные мероприятия и минута молчания в его честь.

