В 56 лет скончался диктор стадиона футбольного клуба ЦСКА Игорь Плешаков

Диктор стадиона «ВЭБ-Арена», домашней арены московского футбольного клуба ЦСКА, Игорь Плешаков скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба женского футбольного клуба ЦСКА.

«Сегодня не стало диктора женского футбольного клуба ЦСКА Игоря Плешакова. Это большая утрата для клуба, игроков, болельщиков, для каждого из нас. Голос Плешакова навсегда останется голосом женского футбольного клуба ЦСКА», — говорится в сообщении.

Причины смерти Плешакова не уточняются. Он работал диктором на матчах ЦСКА более 20 лет, а также обслуживал домашние игры женского футбольного клуба ЦСКА и московского хоккейного клуба «Динамо». В память о Плешакове перед домашним матчем 14-го тура РПЛ против «Пари Нижний Новгород» 31 октября состоятся памятные мероприятия, а игра начнётся с минуты молчания.

Ранее скончался легендарный спортивный комментатор Борис Скрипко на 79-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, и в последние дни он находился в больнице. За десятилетия работы Скрипко стал голосом 11 Олимпиад, включая московские Игры-1980.