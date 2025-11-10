Россия и США
10 ноября, 15:19

Восемь человек погибли, 24 ранены после взрыва автомобиля в центре Нью-Дели

В столице Индии, Нью-Дели, произошёл взрыв автомобиля, в результате которого погибли восемь человек и ещё 24 получили ранения. Об этом пишет издание Times of India. По данным местных властей, взрыв был настолько мощным, что загорелись и пострадали сразу несколько находившихся рядом машин.

В Индии взорвался автомобиль. Видео © X/ Meenakshi

У одного фургона взрывной волной сорвало дверь, другая машина получила серьёзные повреждения, а у третьей полностью выбило лобовое стекло. На место оперативно прибыли пожарные и спасатели, район возле исторической цитадели Красный форт оцеплен, полиция выясняет причину произошедшего.

Ранее Life.ru писал о взрыве фургона во дворе одного из отелей региона Северное Саво в Фенляндии. Два человека погибли на месте. После происшествия персонал и гости отеля были срочно эвакуированы. Известно, что фургон принадлежал рабочим.

Обложка © X/ Meenakshi

