Восемь человек погибли, 24 ранены после взрыва автомобиля в центре Нью-Дели

В столице Индии, Нью-Дели, произошёл взрыв автомобиля, в результате которого погибли восемь человек и ещё 24 получили ранения. Об этом пишет издание Times of India. По данным местных властей, взрыв был настолько мощным, что загорелись и пострадали сразу несколько находившихся рядом машин.

В Индии взорвался автомобиль. Видео © X/ Meenakshi

У одного фургона взрывной волной сорвало дверь, другая машина получила серьёзные повреждения, а у третьей полностью выбило лобовое стекло. На место оперативно прибыли пожарные и спасатели, район возле исторической цитадели Красный форт оцеплен, полиция выясняет причину произошедшего.

