Трамп направил Би-би-си письмо с угрозой судебного иска из-за монтажа его речи
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп инициировал юридический спор с британским вещателем Би-би-си, направив официальное письмо с намерением подать в суд. Об этом сообщила сама корпорация на своём сайте.
Представители Би-би-си в своём публичном ответе указали, что действительно получили претензию от команды Трампа и подготовят обратную реакцию в положенные сроки.
В воскресенье гендиректор Би-би-си Тим Дэйви ушёл в отставку на фоне скандала с искажением речи Дональда Трампа в программе Panorama. По данным Telegraph, монтаж создал ложное впечатление, что Трамп поощрял беспорядки в Капитолии. Белый дом назвал Би-би-си фейковым СМИ, а сам Трамп обвинил журналистов в коррупции, а руководство — в нечестности.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.