Трамп направил Би-би-си письмо с угрозой судебного иска из-за монтажа его речи

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп инициировал юридический спор с британским вещателем Би-би-си, направив официальное письмо с намерением подать в суд. Об этом сообщила сама корпорация на своём сайте.

Представители Би-би-си в своём публичном ответе указали, что действительно получили претензию от команды Трампа и подготовят обратную реакцию в положенные сроки.