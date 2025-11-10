Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что больше не будет баллотироваться на пост председателя созданного ею же политического объединения. По её словам, работа на руководящей должности оказалась чрезмерно перегруженной организационными вопросами, что мешало ей заниматься развитием программы и политической стратегии движения.

Вагенкнехт пояснила, что первые полтора года существования партии были критическими и требовали её полной вовлечённости, однако в долгосрочной перспективе подобный режим себя исчерпал. Она подчеркнула, что хочет сосредоточиться на тех направлениях, где может принести наибольшую пользу — прежде всего в формировании идеологической основы и публичной политической работе. По её инициативе в партии будет создана комиссия по фундаментальным ценностям, которую она намерена возглавить.

При этом Вагенкнехт не исключает, что в случае прохождения BSW в Бундестаг она возглавит будущую парламентскую фракцию. Среди наиболее вероятных кандидатов на пост нового председателя называются сопредседатель партии Амира Мохамед Али и депутат Европарламента Фабио де Маси.

Ранее депутат Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ханс Нойхофф заявил, что примет участие в предстоящем конгрессе в Сочи, несмотря на критику со стороны представителей ХДС/ХСС. По его словам, на мероприятии будут участники из стран БРИКС и нескольких государств ЕС.