В Госдуме опровергли планы отключения России от глобального интернета

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский опроверг слухи о возможном отключении российского сегмента интернета от зарубежных сервисов. По его словам, такие планы отсутствуют, несмотря на публикации о гипотетическом отключении в случае внешнего вмешательства в выборы 2026 года.

«Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идёт. Да, действительно, мы каждую выборную кампанию — и федеральную, и региональную — сталкиваемся с огромным количеством DDoS-атак и так далее, но мы научились их купировать <…> и умеем отделять вредоносный контент от полезного», — приводит ТАСС слова Боярского.

Парламентарий подчеркнул, что процесс нейтрализации и блокировки опасного контента будет идти непрерывно. Он также заверил, что российские пользователи сохранят возможность пользоваться привычными иностранными ресурсами и платформами.

Ранее Life.ru сообщал, что россиян в будущем могут обязать входить в интернет через «Госуслуги». Экономист уверен, что система авторизации по паспорту вполне может заработать уже в 2026 году. По его словам, идея не только технически реализуема, но и поддерживается на уровне властей как инструмент «цифровой безопасности».