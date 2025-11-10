Последняя из рода легендарного композитора: Нетребко сообщила о смерти дочери Имре Кальмана

Нетребко показала фото с дочерью Имре Кальмана, которая ушла из жизни. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_netrebko_yusi_tiago

Ранее сообщалось, что в США на 98-м году жизни умер знаменитый биолог Джеймс Уотсон — один из первооткрывателей структуры ДНК. Учёный скончался в Ист-Нортпорте, штат Нью-Йорк, после борьбы с инфекцией.