Последняя из рода легендарного композитора: Нетребко сообщила о смерти дочери Имре Кальмана

Анна Нетребко сообщила о смерти дочери венгерского композитора Имре Кальмана
Оперная звезда Анна Нетребко сообщила о смерти Ивонн Кальман, дочери легендарного венгерского композитора Имре Кальмана, чьи оперетты «Сильва», «Баядера» и «Принцесса цирка» знакомы многим. Ивонн скончалась в возрасте 88 лет. В память о ней артистка опубликовала в социальных сетях фотографию, где она позирует вместе с наследницей композитора и своим сыном Тьяго.
«Моя дорогая Ивоннека Кальман! Мы тебя помним. 1937–2025», — написала певица.
Имре Кальман, венгерский еврей и выдающийся композитор венской оперетты, был женат на российской эмигрантке Вере Макинской. У них было трое детей: сын и две дочери. Ивонн, их дочь, стала последней в роду — ни у неё, ни у ее брата и сестры не было потомства.
