В России призвали отменить пышные новогодние празднования

Православное движение «Сорок сороков» выступило с инициативой об отмене новогодних праздников в России. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба организации.

Активистами было составлено открытое письмо от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. В нём говорится, что россияне активно поддерживают военнослужащих, направляя часть своих доходов и участвуя в сборе гуманитарной помощи. Движение выражает обеспокоенность пышными новогодними празднованиями в условиях продолжающихся испытаний. Вместо масштабных городских ёлок предлагается установить скромные искусственные украшения, а артистам – выступать в госпиталях перед ранеными бойцами.

«Разделите текущий бюджет праздника на две равные части: одну в пользу фронта и реабилитацию раненых, а остальное, разделив пополам, на оформительство и на бесплатные программы и прокат для детей», — отметили общественники.

Ранее член думского комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб заявила, что в конце 2025 — начале 2026 года россиян ждёт самый длинный новогодний отдых за последние 12 лет. С 31 декабря по 11 января включительно рабочие кабинеты опустеют, а на работу граждане вернутся лишь 12 января. По словам депутата, в последние дни декабря россиянам придётся выйти на работу всего два дня – в понедельник и вторник, а затем граждан ждут новогодние праздники.