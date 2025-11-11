Россия и США
10 ноября, 21:50

В США заявили, что не могут позволить Европе покупать российскую нефть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ded pixto

Соединённые Штаты не могут позволить странам Европы приобретать энергоресурсы из России. Об этом заявил министр внутренних дел США Даг Бургум во время общения с телеканалом Fox News.

«Мы не можем позволить нашим союзникам покупать российские или иранские нефть и газ, которые финансировали террористическую машину и продолжают финансировать военную машину», — высказался министр.

Бургум подчеркнул, что американская сторона на переговорах с другими странами каждый раз поднимает вопрос о поставках энергоресурсов из России и Ирана.

Американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство продолжающимися закупками российской нефти европейскими странами, несмотря на дружеские отношения с их лидерами. Республиканец подчеркнул, что европейские партнёры выполняют его требования по НАТО, но сохраняют энергетическое сотрудничество с Москвой. Ранее хозяин Белого дома заявил о якобы значительном сокращении российского нефтяного экспорта в результате западных санкций. Также во время встречи с лидерами центральноазиатских республик он подтвердил приверженность Вашингтона урегулированию украинского конфликта, однако не уточнил конкретных шагов в этом направлении.

