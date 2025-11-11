В США заявили, что не могут позволить Европе покупать российскую нефть

Соединённые Штаты не могут позволить странам Европы приобретать энергоресурсы из России. Об этом заявил министр внутренних дел США Даг Бургум во время общения с телеканалом Fox News.

«Мы не можем позволить нашим союзникам покупать российские или иранские нефть и газ, которые финансировали террористическую машину и продолжают финансировать военную машину», — высказался министр.

Бургум подчеркнул, что американская сторона на переговорах с другими странами каждый раз поднимает вопрос о поставках энергоресурсов из России и Ирана.

Американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство продолжающимися закупками российской нефти европейскими странами, несмотря на дружеские отношения с их лидерами. Республиканец подчеркнул, что европейские партнёры выполняют его требования по НАТО, но сохраняют энергетическое сотрудничество с Москвой. Ранее хозяин Белого дома заявил о якобы значительном сокращении российского нефтяного экспорта в результате западных санкций. Также во время встречи с лидерами центральноазиатских республик он подтвердил приверженность Вашингтона урегулированию украинского конфликта, однако не уточнил конкретных шагов в этом направлении.