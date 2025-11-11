Российские боксёры завоевали 38 золотых медалей на юниорском чемпионате Европы

Российские боксёры завоевали 38 золотых медалей на чемпионате мира в Ереване. Все отечественные команды — как юноши, так и девушки в возрастных категориях 17-18 и 19-22 лет — поднялись на высшую ступень общекомандного пьедестала.

Среди юношей 17-18 лет чемпионские титулы получили Рамазан Джамиев (до 48 кг), Тимурбек Мамадалиев (до 51 кг), Платон Козлов (до 60 кг), Кирилл Шинкарь (до 71 кг), Прохор Старцев (до 80 кг), Руслан Шихмамбетов (до 86 кг), Кирилл Лукьянов (до 92 кг) и Ренат Гасанов (свыше 92 кг). Арсений Жильцов (до 54 кг) стал серебряным призёром, а Иван Добрынин (до 57 кг) завоевал бронзу. Среди девушек этой возрастной группы победы одержали Полина Лунина, Снежана Кузнецова, Ксения Цымбалюк, Кристина Борисенко, Анастасия Таратынова, Софья Молчанова, Арина Варсанян, Диана Цыбулкина, Влада Кулешова, Ирина Федотова, София Фомина и Самира Итониева.

В категории 19-22 лет золотые медали у мужчин завоевали Мушег Баяндурян, Евгений Жоров, Андрей Осипян, Юрий Аветян, Хамзат Матиев, Худобахш Авджамилов, Алексей Гуков, Аким Павлюков, Владимир Ермаков и Алвани Юсупов. Серебряными призёрами стали Егор Козорезов, Изновр Зайпулаев и Михаил Усов. Среди женщин чемпионками стали Лия Патлай, Ульяна Савро, Софья Кулаева, Алина Пушкарь, Азалия Аминева, Анжелика Арутюнян, Анастасия Демурчян и Мария Кучманова, а серебро взяли Арина Вострикова, Дарья Пантелеева и Анастасия Алексеева.

Соревнования проходили с 1 по 10 ноября, российские спортсмены выступали под национальным флагом.

