В Индии задержали двух бывших владельцев взорвавшегося в Нью-Дели автомобиля

Индийские правоохранители задержали двух бывших владельцев машины, которая взорвалась у исторической крепости Красный форт в районе Старого Дели. О случившемся передаёт издание Hindustan Times, ссылаясь на представителя полиции штата Харьяна Сандипа Кумара.

Как уточняет издание, следственные органы в настоящее время тщательно изучают всю историю перепродаж данного транспортного средства, чтобы собрать дополнительную доказательную базу.

Инцидент произошёл в понедельник вечером — легковой автомобиль взорвался около светофора недалеко от знаменитой крепости. По информации министра внутренних дел Индии Амита Шаха, в результате взрыва погибли восемь человек, ещё несколько получили ранения. В настоящее время проводится комплексное расследование, в рамках которого рассматриваются все возможные версии случившегося.

В связи с произошедшим в Нью-Дели и соседнем штате Уттар-Прадеш, а также в Мумбаи, штатах Бихар, Керала и других регионах страны был введён режим повышенной готовности. Усилены меры безопасности на границах с Пакистаном и Бангладеш, а в аэропортах и на железнодорожных вокзалах Нью-Дели, Ченнаи и других городов проводятся дополнительные проверки.

Ранее в российском посольстве в Нью-Дели заявили, что граждане РФ, по предварительной информации, не пострадали при взрыве автомобиля в индийской столице. Там также добавили, что находятся в постоянном контакте с индийскими экстренными службами и продолжают уточнять данные о произошедшем.