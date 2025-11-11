Россия и США
Регион
11 ноября, 04:39

Взрыв машины в Индии расследуется как теракт

Обложка © X / Meenakshi

Индийские правоохранительные органы квалифицировали взрыв автомобиля в Нью-Дели как террористический акт. Об этом, со ссылкой на местные СМИ, сообщает информационное агентство Reuters.

Согласно данным агентства, правоохранительные органы действуют на основании законодательства о расследовании и преследовании террористической деятельности, а также действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности страны.

Россиян нет среди погибших и пострадавших при взрыве автомобиля в Нью-Дели

Ранее индийские правоохранители задержали двух бывших владельцев машины, которая взорвалась у исторической крепости Красный форт в районе Старого Дели. Следственные органы в настоящее время тщательно изучают всю историю перепродаж данного транспортного средства, чтобы собрать дополнительную доказательную базу. Инцидент произошёл в понедельник вечером — легковой автомобиль взорвался около светофора недалеко от знаменитой крепости. По информации министра внутренних дел Индии Амита Шаха, в результате взрыва погибли восемь человек, ещё несколько получили ранения. В настоящее время проводится комплексное расследование, в рамках которого рассматриваются все возможные версии случившегося.

