Лишённые лицензий врачи массово хлынули работать в Финляндию

В Финляндии выявлены десятки медицинских работников, которые ранее были лишены права заниматься врачебной практикой в других странах из-за серьёзных нарушений, включая халатность и уголовные преступления против пациентов. Об этом стало известно в ходе расследования, проведённого телерадиокомпанией Yle.

В реестре Национального органа надзора за социальным обеспечением (Valvira) числятся не менее 20 таких специалистов, которые, несмотря на прошлые нарушения, обладают законным правом работать в финских медицинских учреждениях. Дело в том, что Valvira не имеет права автоматически отказывать в выдаче лицензии медикам, лишённым права работать или осуждённым за рубежом. Отказ возможен лишь в том случае, если будет доказано, что конкретный специалист представляет угрозу безопасности пациентов уже на территории Финляндии.

Ситуация осложняется острым дефицитом медицинских кадров в стране. Врачи общей практики, медсёстры и стоматологи-гигиенисты входят в число наиболее востребованных профессий, и нехватка персонала уже приводит к сокращению количества больничных коек.

На данный момент в Финляндии зарегистрировано около 32 000 врачей с действующими лицензиями. С 2010 года Valvira отозвала более 200 лицензий, в основном по причинам, связанным с употреблением психоактивных веществ, недостаточной квалификацией или непрофессиональным поведением.

