Врач из Перми оказалась в центре скандала после слов о «размножении за деньги»

В Перми врач городской клинической больницы имени М.А. Тверье оказалась в центре скандала после того, как местные паблики опубликовали видео её разговора с пациентками. В ходе обсуждения необходимости обследования мочевыводящей системы женщина позволила себе фразу, что роженицы «размножаются за деньги».

Врач из Перми оказалась в центре скандала. Видео © VK/ Индустриальный Район

«Беременность — провокационный фактор на здоровье женщины. Если что-то такое вылезло, значит надо этим сейчас заниматься. Рентген сделайте почек, а потом идите к урологам и обследуйте мочевыводящую систему. Кто вас знает. Может, вам захочется ещё раз размножиться. Что «нет»? За деньги-то вы сейчас вон как размножаетесь», — заявила врач пациенткам.

Одна из пациенток ответила, что не получает пособий, на что медик сказала, что «это отрадно». Как сообщает URA.ru, после распространения записи в Министерстве здравоохранения Пермского края подтвердили факт инцидента и сообщили, что с сотрудницей провели воспитательную беседу о необходимости корректного общения с пациентами.

