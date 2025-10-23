Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 15:06

СК завёл дело после гибели новорожденного в одном из роддомов Калининграда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mahsun YILDIZ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mahsun YILDIZ

В Калининграде в одном из родильных домов умерла новорожденная девочка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о смерти по неосторожности, причиной которой, предположительно, стало некачественное выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками. Номер роддома не разглашается.

По предварительным данным, мать с новорожденной находились в роддоме с 8 по 10 октября. В этот период состояние здоровья ребёнка ухудшилось, и врачи роддома, а также специалисты Регионального перинатального центра пытались оказать помощь. К сожалению, 10 октября девочка скончалась.

В настоящее время ведётся следствие, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление виновных в трагедии.

Нейрохирурга арестовали за разрешение 12-летней дочери просверлить череп пациента
Нейрохирурга арестовали за разрешение 12-летней дочери просверлить череп пациента

Ранее в Свердловской области женщина умерла в больнице во время эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии. Врачебная ошибка привела к смерти пациентки, из-за чего учреждение было обязано выплатить семье компенсацию.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar