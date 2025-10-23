СК завёл дело после гибели новорожденного в одном из роддомов Калининграда

В Калининграде в одном из родильных домов умерла новорожденная девочка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о смерти по неосторожности, причиной которой, предположительно, стало некачественное выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками. Номер роддома не разглашается.

По предварительным данным, мать с новорожденной находились в роддоме с 8 по 10 октября. В этот период состояние здоровья ребёнка ухудшилось, и врачи роддома, а также специалисты Регионального перинатального центра пытались оказать помощь. К сожалению, 10 октября девочка скончалась.

В настоящее время ведётся следствие, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление виновных в трагедии.

Ранее в Свердловской области женщина умерла в больнице во время эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии. Врачебная ошибка привела к смерти пациентки, из-за чего учреждение было обязано выплатить семье компенсацию.