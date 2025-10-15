Нейрохирурга арестовали за разрешение 12-летней дочери просверлить череп пациента

В Австрии арестована нейрохирург. Причиной стало то, что она допустила свою 12-летнюю дочь к проведению операции, в ходе которой девочка просверлила отверстие в черепе пациента, сообщает Daily Mail.

Согласно обвинению, нейрохирург допустила 12-летнюю дочь в операционную во время проведения операции. Ближе к завершению вмешательства, врач якобы позволила ребёнку использовать хирургическую дрель для создания отверстия в черепе пациента под установку зонда. Прокурор Джулия Штайнер подчеркнула, что, несмотря на отсутствие осложнений, такие действия создали «серьёзную опасность» и продемонстрировали «вопиющее пренебрежение» к пациенту.

Защита, в лице адвоката Бернхарда Лехофера, настаивает, что девочка лишь держала руку матери, а не управляла инструментом самостоятельно. Сама обвиняемая утверждает, что дочь наблюдала за операцией, но не видела критических моментов.

Расследование инициировано после анонимных жалоб в больницу. Дело рассматривалось в окружном суде Грац-Восточного округа, где обвиняемая и ее коллега заявили о своей невиновности. Суд отложил заседание до 10 декабря 2025 года из-за нехватки прямых свидетелей и необходимости проведения дополнительных экспертиз.

Ранее в Свердловской области женщина умерла в больнице во время эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии. Врачебная ошибка привела к смерти пациентки, из-за чего учреждение было обязано выплатить семье компенсацию.