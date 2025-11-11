Многодетная мать из Воронежской области 28 лет живёт без документов

В Воронежской области женщина 28 лет живёт без документов — паспорта и полиса. Как пишет Mash, её детей 12, 9 и 6 лет не берут в школы и не лечат в больницах.

По данным телеграм-канала, Вера Данченко на протяжении 12 лет безуспешно пытается оформить паспорт. Из-за отсутствия у детей гражданства и прописки их не принимают в школы и отказываются лечить, утверждает Mash. Мать самостоятельно обучает их дома.

Проблема возникла из-за того, что сведения о её рождении не сохранились, а мать исчезла. Недавно женщина нашла отца, и он подтвердил родство через ДНК-тест. Сейчас они совместно пытаются оформить документы через ЗАГС.

Сообщается, что в детстве мать оставила Веру у знакомой, где девочку плохо кормили. Позже её забрала бабушка, но документы так и не были оформлены. Сейчас семью обеспечивает муж Данченко, а она сама летом подрабатывает на огородах.